Motoristas reclamam de falta de informação sobre alta nos pedágios

O aumento da tarifa de pedágio nas rodovias federais pegou de surpresa condutores que passaram pelos postos de cobrança nesta terça-feira, 27. A alteração do valor foi autorizada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) na segunda, 26.

A agente da ViaBahia Joseane Santana dos Anjos contou que as principais queixas eram em relação à falta de aviso. “Muitos reclamam que não houve divulgação com antecedência, que, por estarem na estrada, não tinham como saber”.

Sete praças

O analista Carlos Eduardo Bastos, 60 anos, que mora em Vitória da Conquista, no sudoeste baiano, e tem o costume de visitar o filho na capital, disse, ao passar pela praça de pedágio na BR-324 próxima ao município de Amélia Rodrigues, que o novo valor é “abusivo”.

Carlos Eduardo revelou que precisa passar por sete praças de pedágio nas BRs 324 e 116 entre as duas cidades. “Em apenas uma das praças de pedágio pela qual tenho que trafegar, que custava R$ 3,70, hoje custa R$ 4,50 para poder passar”, reclamou o motorista.

Qualidade

Já para o profissional autônomo Edilson Miranda de Jesus, de 47 anos, os valores das novas tarifas cobradas nas estradas federais pedagiadas desde esta terça não condizem com a qualidade das vias. “Eles aumentam as tarifas do pedágio, mas as estradas em que a gente trafega continuam com muitos buracos”, apontou.

Os trechos em território da Bahia concedidos à concessionária ViaBahia estão nas BRs 116, 324, 526 e 528, trecho de acesso à Base Naval de Aratu.

Estaduais

Nos pedágios da concessionária Bahia Norte, que administra a rodovia CIA-Aeroporto, um trecho da BA-093 e a Via Parafuso, a última alteração nos valores das tarifas, segundo informações da assessoria de comunicação da empresa, foi em abril deste ano e não há previsão de novo reajuste.

É a mesma situação no pedágio da Estrada do Coco, administrado pela concessionária Litoral Norte.

Valores

BR-324 - Automóvel, caminhonete e furgão: R$ 2,50 / Motocicletas e similares: R$ 1,25 / ônibus e caminhões: de R$ 7,50 a R$ 22,50 / Veículos com semirreboque: R$ 3,75 e reboque: R$ 5

BR-116 - Automóvel, caminhonete e furgão: R$ 4,50 / Motocicletas e similares: R$ 2,25 / ônibus e caminhões: de R$ 9 a R$ 40,50 / Veículos com semirreboque: R$ 6,75 e reboque: R$ 9

*Estagiária sob supervisão do editor-coordenador Luiz Lasserre

