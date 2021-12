Motoristas podem contatar ouvidoria por WhatsApp

Usuários do sistema de rodovias BA-093 já podem utilizar o aplicativo WhatsApp para manter contato com a Ouvidoria da Concessionária Bahia Norte.

A tecnologia busca facilitar o acesso dos motoristas para registrar elogios, reclamações ou tirar dúvidas sobre os serviços prestados exclusivamente pela empresa rodoviária.

A Bahia Norte também divulga o número de telefone (71) 99611-9663 como "um canal de acompanhamento dos processos no setor", explica a ouvidora Doralice Lima. Segundo ela, "o aplicativo possibilita uma maior agilidade no atendimento, pois permite a troca de informações em tempo real".

Outras opções

Além do aplicativo, continua Doralice, "a Bahia Norte disponibiliza atendimento presencial em quatro bases de apoio ao usuário, atendimento telefônico, por intermédio do número 71 3023- -6342, juntamente com o site cbnorte.com.br/fale-conosco.

Os canais de atendimento presencial, telefônico e o aplicativo estão à disposição de segunda à quinta-feira, entre 8h30 e 18h30. Já na sexta-feira, o contato é das 8h30 às 17h30.

adblock ativo