Motoristas pedem obra na BR-135

Usuários da BR-135, trecho de 135,7 km entre São Desidério e Correntina, no oeste do Estado, cobram do Departamento Nacional de Infraestrutura em Transportes (Dnit) a conclusão da rodovia, pois a maior parte está asfaltada e a maioria das pontes prontas.

O trecho possibilita uma economia de 200 km para quem vai de estados do Nordeste ao sudeste do Brasil, passando entre Barreiras e Correntina.

A obra, iniciada em 2004, foi embargada em diversos subtrechos, entre eles cerca de 19 km que passam em uma área de abrangência de cavernas em São Desidério, pela segunda vez em 2010.

"Nestes pouco mais de 100 km, há, pelo menos, quatro desvios em estrada de chão e passando por pequenas pontes de madeira", reclama o advogado Giovanni Bonato. Ele acrescenta que as pontes definitivas de concreto armado, embora prontas, "não estão ligadas à rodovia, aumentando o tempo gasto e causando a quebra de peças".

Perigo - Como a maior parte está concluída, o trecho já é utilizado, principalmente por produtores agropecuários, moradores das proximidades e pessoas que se deslocam entre cidades.

"Mas a estrada está perigosa, falta sinalização e têm acontecido acidentes por falta de placas", diz a comerciante Iranilde Carvalho dos Santos, que tem uma lanchonete na margem da rodovia.

O motociclista Almiro Rego da Silva, 64 anos, que comumente passa pelos 19 km da BR-135 que estão paralisados por causa das cavernas, reclama da falta de manutenção da estrada. "O Dnit deixou tudo aí como estava no dia do embargo. Não fizeram um serviço de contenção, para diminuir a erosão. Hoje, temos uma estrada malconservada, com buracos enormes, que se tornam intransitáveis em época de chuva", afirma.

