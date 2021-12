Motoristas formam grande fila para embarque no ferryboat

Mesmo com o adiantamento do feriado referente às festividades de São João, devido à pandemia de Covid-19, uma grande fila para embarque no ferryboat foi formada por motoristas na manhã desta terça-feira, 23, véspera da data oficial. O aumento do fluxo com destino à Ilha de Itaparica vem sendo registrado no terminal de São Joaquim desde a semana passada.

Por conta da movimentação e a fila de carros na região, o trânsito foi afetado na avenida Engenheiro Oscar Pontes, onde está localizado o terminal de embarque, afetando também a região da Calçada, conforme informações da Transalvador. Equipes do órgão de trânsito estão no local.

De acordo com a Internacional Travessias, as viagens estão sendo realizadas em intervalos de duas horas, medida implantada durante o período de pandemia. Com isso, as embarcações estão saindo às 6h, 8h, 10h, 12h, 14h, 16h, 18h e 20h.

adblock ativo