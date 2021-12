Motoristas esperam cerca de sete horas na fila do ferryboat

O feriado de Ano Novo ainda será na próxima semana, mas o movimento de saída da cidade já começou a se intensificar. Os motoristas que optaram pelo ferryboat para fazer a travessia até a Ilha de Itaparica enfrentaram cerca de sete horas na fila de embarque na tarde desta quarta-feira, 26.

A fila de carros ultrapassou os limites do Terminal de São Joaquim e alcançou a Avenida Oscar Pontes, congestionando o trânsito no local. Os pedestres, por outro lado, não encontraram dificuldades para embarcar. Ontem, o ferry operou com três embarcações.

O engenheiro agrônomo Fernando Pinto chegou ao terminal às 10h30 e às 16h30 ainda não tinha conseguido embarcar. "Se soubesse que estaria assim, teria ido por terra", reclamou.

A relações públicas Daniela Estrela, 31, que já estava há mais de cinco horas na fila, disse está acostumada com o grande fluxo de carros em períodos de festa. "É sempre essa confusão". Entre a última sexta e ontem, o sistema ferryboat transportou 70.942 pessoas e 8.791 veículos.

Na Rodoviária de Salvador, o movimento de saída ontem foi tranquilo. Mas o fluxo de pessoas deve ser intenso amanhã, quando cerca de 25 mil pessoas devem deixar a capital pelo terminal rodoviário, segundo estimativas da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba).

Retorno - Quem deixou para retornar a Salvador ontem, após o feriado do Natal, encontrou movimento tranquilo nas rodovias. Segundo as polícias rodoviárias Estadual (PRE) e Federal (PRF), houve grande fluxo de veículos, com congestionamentos principalmente nos pedágios.

Na Rodoviária, de acordo com o agente de fiscalização da Agerba Abdul Ramid, o desembarque de passageiros foi intenso durante a manhã, entre as 4 e 7 horas, com a chegada das linhas de ônibus longas (mais de 500 km).

Ao longo do dia, o movimento de chegada também foi intenso, principalmente de cidades do Recôncavo. Durante o feriado do Natal, 1.200 linhas extras de ônibus foram disponibilizadas. Mais 600 serão ofertadas até o dia 31.

Acidentes - Durante o feriado do Natal, foram registrados 205 acidentes com 26 mortes e 162 feridos nas rodovias estaduais e federais. Os dados se referem ao período da última sexta-feira até esta quarta. Nas estradas estaduais, segundo a PRE, os dados indicam redução de 45% no número de acidentes e de 33% na quantidade de vítimas feridas.

Na operação da PRF, foram fiscalizados 5.729 pessoas e 5.892 veículos, detectando um total de 1.919 notificações de trânsito. As BRs 101, 116, 242 e 324 foram consideradas as mais perigosas, com seis acidentes com mortes em colisões frontais, quatro em saída de pista seguida de tombamento e três em colisão lateral.

Nas rodovias estaduais, os policiais realizaram 2.163 abordagens a veículos, com 36 retenções. As infrações mais registradas foram por não utilização do cinto de segurança e condução de veículo sem a carteira de habilitação.

