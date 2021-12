Motoristas esperam até 4h para embarcar no ferryboat na volta do feriado

Quem deixa Itaparica em direção a Salvador pelo ferryboat enfrenta fluxo intenso nesta terça-feira, 2. De acordo com a concessionária Internacional Travessias Salvador, que administra o sistema, a espera no terminal de Bom Despacho para o embarque de veículos é de cerca de 4h. Já os pedestres aguardam 2h para iniciar a travessia com destino ao terminal de São Joaquim.

Por conta da demanda, o ferry opera em um esquema especial com sete embarcações operando, com saídas a cada 30 minutos. O sistema opera de forma ininterrupta até quarta-feira, 3.

Rodoviária

O movimento no Terminal Rodoviário de Salvador está intenso desde a manhã desta segunda-feira, 2, tanto para quem está saindo quanto para quem está voltando a Salvador. A expectativa é que o movimento continue assim até a noite.

Estrada

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, a Estrada do Coco (BA-099) mantém o fluxo esperado de carros, sem congestionamento.

