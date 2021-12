Motoristas esperam até 3h no Ferry; pedestres, 2h

Os motoristas que estão retornando a Salvador esperam até 3h para embarcar no FerryBoat a partir do terminal de Bom Despacho, na Ilha de Itaparica, na tarde desta segunda-feira, 4. Já os pedestres, aguardam até 2h. Operando em bate e volta, as embarcações saem a cada 30 minutos.

A Internacional Travessias informou que o fluxo intenso no terminal deve permanecer até o fim do dia, principalmente, depois das fortes chuvas na manhã desta segunda. Por conta da má condição de navegabilidade, foi reduzida a quantidade de veículos em cada ferry, aumentando a fila de espera.

No terminal de São Joaquim, em Salvador, não há filas para pedestres nem veículos. Seis embarcações realizam as travessias: Rio Paraguaçu, Maria Bethânia, Zumbi dos Palmares, Dorival Caymmi, Agenor Gordilho e Pinheiro.

