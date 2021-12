Motoristas esperam 1h30 para embarque no ferryboat nesta segunda

Os motoristas que utilizam o sistema ferryboat na manhã desta segunda-feira, 11, esperam cerca de 1h30 no terminal Bom Despacho, na Ilha de Itaparica.

Segundo a Internacional Travessias Salvador, que administra o sistema, os veículos que embarcam no terminal São Joaquim, em Salvador, e os pedestres de ambos terminais estão com fluxo imediato.

Estão em operação nesta segunda os ferries Ivete Sangalo, Anna Nery, Maria Bethânia, Pinheiro, Rio Paraguaçu e Zumbi dos Palmares, com saídas nos horários regulares (de hora em hora) e algumas viagens extras.

Lanchas

A travessia de lanchas Salvador-Mar Grande também oferece fluxo intenso na manhã desta segunda, no retorno da Ilha de Itaparica. As embarcações estão saindo de 15 em 15 minutos do Terminal de Vera Cruz. O sistema opera com oito embarcações desde às 5h.

Já no Terminal Náutico, as lanchas saem de meia em meia hora, com movimento normal.

