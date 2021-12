Motoristas enfrentam trânsito intenso no retorno a Salvador

O movimento de retorno do feriado prolongado da Semana Santa continua intenso na noite deste domingo, 5, e deve continuar até o início da madrugada desta segunda-feira.

Na BR-324, os motoristas seguem com velocidade reduzida, devido ao grande fluxo de veículo que viajam sentido Salvador. O ponto mais crítico, segundo a Via Bahia Concessionária de Rodovias, é o Km 537, próximo a Conceição do Jacuípe.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os motoristas enfrentam engarrafamento após o pedágio de Amélia Rodrigues, no sentido Feira de Santana - Salvador.

O trânsito ainda está congestionado no Km 621, próximo ao viaduto da Estação Pirajá. A Via Bahia chama a atenção para a interdição da faixa da direita da pista, devido a realização das obras de recuperação da adutora.

O tráfego de veículos no sentido Salvador-Feira de Santana segue livre e sem restrições.

Na BR-101, o fluxo de veículos também é intenso. A PRF informou que o tráfego flui com lentidão devido ao volume de carros voltando do feriado prolongado, mas não há pontos de retenção.

Na BR-116 o tráfego está normal em toda rodovia.

Rodovias estaduais

Os motoristas que trafegam pela BA-001 também encontram congestionamento, em especial na altura de Bom Despacho, na Ilha de Itaparica, devido a movimentação de embarque no Sistema Ferryboat.

Na BA-099 (Estrada do Coco), o tráfego de veículos segue intenso, porém sem pontos de retenção. A Concessionária Litoral Norte (CLN) informou que os motoristas enfrentam congestionamento apenas próximo ao pedágio, na região de Jauá. O tráfego está lento a partir da entrada do município de Camaçari.

