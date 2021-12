Motoristas enfrentam longa fila para embarque no ferry nesta quarta

Motoristas que voltam do feriadão de final de ano, na manhã desta quarta-feira, 3, enfrentam uma espera de cerca de 3h no Terminal de Bom Despacho, na Ilha de Itaparica. Por conta disso, a fila de carros para embarque no ferryboat, como presenciado por A TARDE, já chega a Mar Grande, na Ilha de Vera Cruz.

Os pedestres também sofrem com a espera. Segundo a a assessoria de comunicação da Internacional Travessias Salvador, empresa que administra o equipamento, o tempo de embarque chega a 1h30.

Em Salvador, o fluxo também é intenso no Terminal Marítimo de São Joaquim. Condutores esperam 1h30 para realizar a travessia. Já pedestres têm embarque imediato.

Para aliviar a demanda, sete embarcações operaram durante toda a madrugada com saídas a cada 30 minutos. O esquema segue até as 23h30 desta quarta. Caso o fluxo intenso continue, pode haver saídas extras, segundo a empresa.

