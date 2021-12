Motoristas enfrentam fila de 1 km no pedágio de Amélia Rodrigues

Uma fila com cerca de 1 km se formou na manhã desta segunda-feira, 3, no trecho de acesso à praça do pedágio na Br-324, nas imediações da cidade de Amélia Rodrigues. Apesar da lentidão, o fluxo de veículos não chega a congestionar a rodovia.

O tempo médio de espera é de pelo menos dez minutos, o que atrapalha a viagem de quem pega a estrada no primeiro dia útil de 2011.





"Já passei três vezes no pedágio e sempre encontrei fila, o que está atrasando muito a viagem. Ontem [domingo] estava pior, demorei uns 30 a 40 minutos para passar", reclamou o militar José Carlos Pereira, morador de Serrinha.

Funcionários da praça de Amélia Rodrigues não quiseram se pronunciar sobre o assunto.

*Com redação de Paula Pitta | A TARDE On Line

