Motoristas enfrentam espera de mais de 3h em Bom Despacho

O fluxo de passageiros que voltam para Salvador no final da manhã desta Quarta-Feira de Cinzas, 14, é intenso no terminal do ferryboat de Bom Despacho, na ilha. Motoristas esperam mais de 3 horas para embarcar e pedestres tem tempo de permanência de aproximadamente 2 horas.

Já no terminal de São Joaquim, na capital baiana, não há registro de filas. De acordo com a Internacional Travessias Salvador, que administra o equipamento, o sistema funciona sem parar até as 23h30 desta quinta-feira, 15.

Sete embarcações operam com saídas a cada 30 minutos.

