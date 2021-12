Motoristas enfrentam até 3 horas de espera no ferryboat

Após o feriadão, os motoristas que retornam a Salvador pelo sistema ferryboat na manhã desta segunda-feira, 19, enfrentam de 2h30 a 3h de espera na fila em Bom Despacho.

De acordo com informações da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba), a espera é só para os veículos, pois os pedestres têm embarque imediato.

Estão em operação nesta manhã os ferries Ivete Sangalo e Maria Bethânia, após o Anna Nery sofrer uma pane no motor neste domingo, 18. As lanchas Anita Garibaldi e Costa do Sol auxiliam o transporte de passageiros na travessia entre Itaparica e Salvador.

De quarta-feira, 14, até meia noite deste domingo, realizaram a travessia 74.121 passageiros e 8.445 veículos.

