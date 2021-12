Motoristas enfrentam 5h de espera na fila do ferryboat

Os motoristas que tentam embarcar no sistema ferryboat com destino a Salvador nesta quarta-feira, 2, enfrentam até 5 horas de espera na fila, informou a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba), no início da noite. Já para os pedestres, a espera chega a 2 horas.

De acordo com a Agerba, do dia 20 de dezembro até a meia-noite de terça-feira, 1º, foram transportados 219.006 passageiros, 25.364 veículos e 8.145 motos. Com a concentração de usuários que retornam à capital baiana, o sistema está em operação ininterrupta há 24 horas.

A travessia é feita por quatro embarcações: Rio Paraguaçu, Ivete Sangalo, Maria Bethânia e Anna Nery. Ao contrário do que ocorreu nos últimos dias, as lanchas de Mar Grande não estão auxiliando o sistema, mas operam desde às 4h30 na travessia entre o Terminal Marítimo de Salvador, no Comércio, e Mar Grande.

O fluxo de passageiros que embarcam nas lanchas segue intenso nesta quarta. Estão em operação 13 embarcações, que saem a cada 10 minutos. A Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab) ressalta que o atendimento será feito até quando houver demanda. Na terça, o sistema funcionou até 21h.

Estradas - Os motoristas que trafegam pelas principais rodovias que ligam o interior do estado à capital não encontram retenções. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), a BA-099 registrou fluxo normal na manhã desta quarta, 2, sem congestionamentos. Da mesma forma, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informa que a BR-324 segue com movimentação normal de veículos. A PRE registrou, durante o feriado, 29 acidentes, com 29 feridos e dois mortos.

Na Rodoviária, a situação está voltando à normalidade, com a oferta dos 540 horários regulares. De acordo com informações da Agerba, foram oferecidos 1.830 horários extras no período entre 17 e 31 de dezembro, ultrapassando a previsão inicial de 1.800 horários. Os números divulgados inicialmente davam conta de que 320 mil pessoas deveriam deixar Salvador neste período, mas a Agerba prevê que esta marca também foi superada.

