Motoristas encontram trânsito intenso no Litoral Norte

Quem deixou para voltar para Salvador no primeiro dia útil do ano, nesta sexta-feira, 2, encontra trânsito intenso na BA-099 (Estada do Coco), no Litoral Norte.

De acordo com a Concessionária Litoral Norte, que administra a via, um grande fluxo de veículos se concentra entre os KMs 14 e 15, sentido Salvador, na praça de pedágio. Apesar da quantidade de veículos, a Polícia Rodoviária Estadual não registrou nenhum acidente na rodovia nesta sexta.

Já na BR-324 o movimento é tranquilo nos dois sentidos, informou a Polícia Rodoviária Federal. Segundo o órgão, o movimento será maior no domingo, 4. A PRF, que realiza a 'Operação Fim de Ano 2014' até este fim de semana, estima um aumento em cerca de 40% no fluxo de veículos nos dias de maior movimentação.

Ferryboat

No terminal de Bom Despacho, na Ilha de Itaparica, o movimento também é intenso. Motoristas enfrentam uma fila com tempo de espera de 1h30. Já os pedestres contam com embarque imediato, informou a Internacional Marítima, concessionária que administra os ferries.

As nove embarcações fazem a travessia no esquema bate-volta, e continurá com esse procedimento até o dia 6. Ainda de acordo com a concessionária, entre o domingo, 4, e a segunda, 5, a travessia vai funcionar 24h.

