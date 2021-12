Motoristas encontram movimento intenso no retorno do feriado prolongado

O movimento de retorno do feriado prolongado é intenso para quem pretende fazer a travessia pelo sistema ferry boat. No terminal de Bom Despacho, na Ilha de Itaparica, os motoristas precisam de paciência, porque a fila de veículos já alcança as imediações da entrada da Gameleira e o tempo de espera é de aproximadamente duas horas e meia. No Terminal de São Joaquim, na capital baiana, o fluxo é tranquilo.

Para os usuários do sistema de lanchas Salvador-Mar Grande, o movimento é intenso com fila no Terminal Marítimo de Vera Cruz, na Ilha, segundo a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab). As saídas ocorrem a cada 15 minutos e 10 embarcações estão em operação. O tempo médio de espera para embarque é de até uma hora e meia. A previsão da Astramab é a de que o movimento de passageiros siga intenso durante toda a manhã.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o movimento é intenso na BR-324, no sentido Salvador, mas sem registro de congestionamento. Na BR-101, na região de Eunápolis, na entrada para Porto Seguro, o tráfego é tranquilo. Já na BR-415, trecho entre Ilhéus e Itabuna, o movimento maior é no sentido Itabuna.

