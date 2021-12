Motoristas e pedestres enfrentam filas de até 3h no ferryboat

Motoristas e pedestres que utilizam o ferryboat nesta segunda-feira, 1º, aguardam até 3h para embarcar, tanto no Terminal Bom Despacho, na Ilha de Itaparica, quanto no Terminal São Joaquim, em Salvador.

De acordo com a Internacional Travessias, empresa que administra o sistema, o fluxo intenso ocorre por conta de uma rampa do terminal Bom Despacho que quebrou no sábado, 30. As embarcações Ivete Sangalo e Anna Nery, que utilizam o equipamento, não podem realizar viagens. Os ferries Zumbi dos Palmares e Rio Paraguaçu estão destinados a docagem.

Segundo a concessionária, foram feitos reparos e testes para corrigir a falha da rampa, porém o problema persistiu, sendo identificada a necessidade de troca de peças. Ainda não há previsão para a conclusão do trabalho.

Com isso, as viagens ocorrem nos horários regulares (de hora em hora) em Bom Despacho, e saem com atraso de, em média, 20 minutos do terminal São Joaquim.

