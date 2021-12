Motoristas de vans protestam contra liminar que obriga fiscalização do serviço

Terminou por volta das 11h desta quarta-feira, 29, um protesto de motoristas de transporte intermunicipal que aconteceu na BA-210, na entrada da cidade de Sobradinho (cerca de 549 km de Salvador). Cerca de 800 pessoas protestaram contra a liminar de um juiz substituto da cidade de Juazeiro que obriga a fiscalização, por parte da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba), de vans e ônibus intermunicipais que estariam operando de forma irregular, transportando passageiros entre Sobradinho e Juazeiro, cidades da região do Vale do São Francisco.

De acordo com os manifestantes - que bloquearam a BA-210 com pneus queimados, pedaços de pau e com um ônibus atravessado na pista -, uma audiência pública foi realizada em agosto deste ano e contou com a presença de membros da Agerba e da Associação dos Motoristas. Na ocasião, teria sido acordado que o órgão do governo permitia o transporte intermunicipal normalmente até que uma licitação fosse aberta para a regulamentação do transporte na região entre 90 e 120 dias. Acordo este que teria sido quebrado por conta desta liminar, segundo os manifestantes. A Agerba ainda não se manifestou sobre o assunto.

* Com redação de Yuri Abreu, A Tarde On Line

