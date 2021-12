Motoristas de transporte alternativo protestam na BR-116

Motoristas de transporte alternativo da cidade de Vitória da Conquista (a 509 quilômetros de Salvador) protestaram e deixaram o trânsito complicado na BR-116, no KM-829, na manhã desta sexta-feira, 6. A manifestação se iniciou por volta das 5h.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o grupo fez a manifestação em frente ao supermercado Atacadão. Ainda segundo o órgão, uma viatura esteve no local e negociou com os manifestantes, que liberaram a pista às 10h.

O protesto foi motivado por conta de uma nova medida da Agência Nacional de Transporte Terrestre (ANTT), que limita a quilometragem das viagens feitas pelos veículos.

