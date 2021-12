Motorista tem até quarta para pagar IPVA com 10% de desconto

O prazo para o pagamento do Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2014 com 10% de desconto, em cota única, termina nesta quarta-feira, 26. Os interessados devem comparecer a uma agência ou caixa eletrônico do Banco do Brasil, Bradesco ou Bancoob com o número do Renavam.

Para saber o valor do imposto é preciso acessar o site da Secretaria da Fazenda, ir no canal Inspetoria Eletrônica, IPVA e valor. O desconto não inclui o licenciamento e o seguro obrigatório, que são de responsabilidade do Detran-Ba.

Outra opção ao contribuinte é o pagamento do valor integral no dia do vencimento da primeira cota, data que varia de acordo com o número final da placa do veículo, mas neste caso o desconto é de 5%.

adblock ativo