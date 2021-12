Motorista suspeito de atropelar médico é preso

O motorista de ônibus Jocival Pinto, suspeito de atropelar o médico Raymundo Pereira da Silva Filho, de 37 anos, a mulher dele, Nirlana Teixeira, grávida de seis meses, e a irmã, Arli Patrícia Silva, foi preso no início da tarde desta terça-feira, 22, de acordo com o delegado Joelson Reis, titular da 23ª Delegacia Territorial (23ª DT-Lauro de Freitas), na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

Ainda segundo o delegado, a prisão preventiva por tentativa de triplo homicidio foi decretada na sexta, 18. Jocival Pinto prestou depoimento na 23ª DT e declarou que não atropelou propositalmente. O motorista não tem registros de outros acidentes de trânsito. O cobrador do ônibus também foi ouvido pelas autoridades, nesta terça, e afirmou que o motorista não atropelou de forma intencional.

O acidente aconteceu na última segunda, 14, por volta de 15h30, quando um ônibus da empresa Via Nova Transportes atingiu o para-choque traseiro do carro de Raymundo, que seguia para a Praia do Forte, onde passaria uma semana de férias com a esposa - grávida de seis meses -, a irmã e a mãe.

Após a pequena batida, ele desceu do carro e fotografou a parte atingida pelo ônibus. De acordo com o médico Raul Schwab, amigo do casal, o motorista do ônibus reclamou da atitude de Raimundo, mas não houve maiores discussões sobre o caso.

Quando a família se preparava para voltar ao carro e prosseguir a viagem, Jocival acelerou o veículo, encurralando Raymundo e Arli. Após isso, fugiu do local e abandonou o ônibus na região de Ipitanga.

Raymundo segue internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital Aliança, onde deu entrada com múltiplas fraturas e oito vértebras quebradas. Após uma cirurgia no fêmur, o estado dele continua estável. A mulher e a irmã do médico tiveram escoriações.

Afastado da função - Conforme informou em nota, a empresa Via Nova Transportes decidiu, na sexta passada, afastar o motorista de suas funções. A empresa afirmou ainda que aguarda a conclusão do inquérito, mas classificou o caso como um acidente.

Após identificar o motorista na última quarta, 16, o delegado Joelson Reis foi à sede da empresa para localizar Jocival, que já não estava mais no local.

adblock ativo