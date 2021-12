Motorista sofre infarto e morre no trânsito em Conquista

Um motorista da Prefeitura Municipal de Cândido Sales morreu na manhã desta quinta-feira, 20, após sofrer um infarto, perder o controle do veículo e invadir uma calçada.

Nivaldo Pires da Silva, de 58 anos, trafegava pela avenida Lauro de Freitas, em Vitória da Conquista, quando aconteceu o acidente.

O motorista, que trabalhava com o transporte de pacientes para hospitais do município, chegou a ser socorrido por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu.

O corpo de Nivaldo foi encaminhado para o Intituto Médico Legal (IML) de Conquista.

adblock ativo