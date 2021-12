Motorista sem habilitação capota e mata jovem em Eunápolis

Uma adolescente morreu e mais três pessoas ficaram feridas em um acidente na madrugada deste sábado, 7, por volta das 4h, na cidade de Eunápolis (a 641 quilômetros de Salvador).

Milena Gonriny Bruyn, de 15 anos, morreu logo após o acidente, quando o motorista do carro, Edvaldo Batista, de 36 anos, perdeu o controle da direção e acabou capotando. Batista foi preso em flagrante, por estar dirigindo sem carteira de habilitação.

No veículo, modelo pálio, também estavam o namorado de Milena, de 16 anos e Júnior César Belmond, de 26, que ficaram levemente feridos. Após o acidente, os jovens foram socorridos e encaminhados para o Hospital Regional de Eunápolis.

De acordo com o site Radar 64, Junior César estava responsável pela direção do veículo, mas por achar a viagem cansativa, teria trocado de lugar com Edvaldo, mesmo sabendo que ele não tinha habilitação.



Segundo a polícia, como o carro não era do jovem, o proprietário do automóvel, deve ser multado por emprestar o veículo a uma pessoa sem habilitação.

