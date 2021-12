Motorista sai ileso de grave acidente na BR-242

Um carro de passeio capotou na manhã desta quarta-feira, 11, na BR-242, na altura do setor industrial do município de Luís Eduardo Magalhães, região oeste da Bahia. De acordo com Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista do veículo Roberval Dutra Nascimento, 39 anos, sofreu apenas escoriações.

Conforme a PRF, Roberval perdeu o controle do carro em uma curva, capotou e o veículo saiu da pista. "Eu ia trazer minha filha de quatro anos comigo, mas resolvi deixá-la no ponto de ônibus. Graças a Deus por isso. Foi um milagre de Deus eu ter sobrevivido", contou ele ao Blog do Sigi Vilares.

Pessoas que passavam pelo local ajudaram a desvirar o automóvel e levaram o homem até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade.

Até as 8h20, o veículo ainda não havia sido removido. Como o carro ficou fora da pista, o acidente não atrapalhou o trânsito.

Populares ajudaram a desvirar veículo na estrada (Foto: Reprodução | Blog do Sigi Vilares)

