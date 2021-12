Motorista reage a assalto e atropela suspeito em Feira de Santana

O motorista de carro reagiu a uma tentativa de assalto e atropelou o suspeito na noite desta quarta-feira, 24, na rua Coronel José Pinto, próximo a caixa 'água do supermercado Hiper Bom Preço, fundo do Boulevard Shopping em Feira de Santana ( cerca de 115 km de Salvador).

O suspeito do assalto é Reinaldo Silva Pereira, de 21 anos. Ele foi socorrido para o Hospital Geral Clériston Andrade, por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O estado de saúde não foi divulgado, segundo informações do Acorda Cidade.

