Motorista que fazia transporte irregular é preso em Feira de Santana

Um motorista de 31 anos que transportava passageiros num carro de passeio foi preso na manhã desta quinta-feira, 6, em Feira de Santana (a 109 km de Salvador).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), além de realizar o transporte de forma irregular, o homem, que não teve o nome revelado, portava documentação veicular adulterada.

Segundo os policiais, ao ser abordado, o suspeito apresentou um Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos (CRLV), com sinais de inautenticidade.

As pessoas que estavam a bordo do veículo haviam embarcado na cidade de Irará, com destino a Feira de Santana. O condutor foi encaminhado à delegacia de polícia local.

