Motorista que causou acidente com 6 vítimas fatais na BR-116 é solto

O jovem José Guilherme Matos Fonseca, motorista do caminhão que causou um acidente na BR-116 onde seis pessoas morreram, será solto nesta quarta-feira, 8, após decisão judicial. O acidente ocorreu na última quinta-feira, 2.

No momento do ocorrido, José tentava realizar uma ultrapassagem e acabou batendo no veículo onde as vítimas estavam. O caminhão foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), e ele foi encaminhado a Delegacia Territorial do minicípio de Antônio Cardoso (distante a 94 km de Salvador).

Após o teste do bafômetro dar negativo e a presença de energéticos no organismo do condutor do caminhão não ser constatada, foi arbitrado uma fiança para o José, que responderá ao processo em liberdade.

