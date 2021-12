Motorista que atropelou médico é afastado da função

O motorista de ônibus Jocival Pinto, que atropelou o médico Raymundo Pereira da Silva Filho, 37 anos, e sua irmã, Arli Patrícia Silva, foi afastado das suas funções, conforme informou em nota a empresa Via Nova Transportes. A empresa afirma que aguarda a conclusão do inquérito, mas classifica o caso como um acidente.

Após identificar o motorista na quarta-feira, 16, o delegado titular da 23ª Delegacia Territorial (23ª DT-Lauro de Freitas), Joelson Reis, foi à sede da empresa para localizar Jocival, que já não estava mais no local.

Raymundo segue internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital Aliança, onde deu entrada com múltiplas fraturas e oito vértebras quebradas. Após uma cirurgia no fêmur, o estado dele continua estável.

O caso - O acidente aconteceu na última segunda-feira, 14, por volta de 15h30, quando um ônibus da empresa Via Nova Transportes atingiu o para-choque traseiro do carro de Raymundo.

Raymundo seguia para a Praia do Forte, onde passaria uma semana de férias com a esposa - grávida de seis meses -, a irmã e a mãe. Após a pequena batida, ele desceu do carro e fotografou a parte atingida pelo ônibus. De acordo com o médico Raul Schwab, amigo do casal, o motorista do ônibus reclamou da atitude de Raimundo, mas não houve maiores discussões sobre o caso.

Quando a família se preparava para voltar ao carro e prosseguir a viagem, Jocival acelerou o veículo, encurralando Raymundo e Arli. Após isso, fugiu do local e abandonou o ônibus na região de Ipitanga.

