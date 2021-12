Motorista perde o controle e causa acidente na BA-650

A motorista Carolina Neves Hohlenwerger perdeu o controle da direção do carro e causou uma colisão que envolveu outros dois veículos na manhã desta quinta-feira, 19, por volta das 7h30, na BA-650. O acidente aconteceu no trecho liga os municípios de Ipiaú (distante a 353 km de Salvador) e Ibirataia (a 337 km da capital).

De acordo com o site Giro em Ipiaú, Carolina, que dirigia um Ford KA, bateu no fundo de um caminhão baú, rodou na pista e colidiu em um veículo de transporte alternativo com oito passageiros. O condutor Raimundo Costa, de 61 anos, e os ocupantes não ficaram feridos.

Carolina sofreu ferimentos leves e foi encaminhada para uma unidade hospitalar de Ipiaú. Ela estava com o filho, de aproximadamente 2 anos, que não sofreu lesões. Não há informações sobre o estado de saúde o motorista do caminhão.

