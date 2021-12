Motorista perde o controle e capota carro na BR-135 em Barreiras

Um motorista perdeu o controle e capotou o carro por volta das 5h40 desta quarta-feira, 31, na BR-135 da cidade de Barreiras, no Oeste baiano. O acidente aconteceu no KM-160 quando a família voltava para São Paulo, após visitar parentes na cidade de Mansidão (a 819 quilômetros de Salvador).

Os quatros ocupantes, do Fiat/ Ideia Adventure, foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O motorista ficou no local para acionar o seguro e os outros três: um homem, uma mulher e uma jovem foram encaminhados para avaliação no Hospital do Oeste, segundo informações do Blog do Braga.

