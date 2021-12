Motorista perde controle, ônibus escolar tomba e estudantes ficam feridos

Um acidente envolvendo um ônibus escolar deixou estudantes feridos na noite de sexta-feira, 7, na cidade de Planalto, no Sudoeste do estado. As informações são do blog do Anderson.

O veículo, que transportava alunos na zona rural, desceu uma ladeira de ré após o motorista perder o controle da direção e tombou. Os estudantes ficaram levemente feridos.

Ainda conforme o blog, as causas do acidente ainda não foram oficialmente divulgadas pela prefeitura da cidade.

adblock ativo