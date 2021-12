Motorista perde controle e micro-ônibus atinge casa em Eunápolis

Um micro-ônibus atingiu uma casa na noite da quinta-feira, 25, no município de Eunápolis (distante a 641 km de Salvador), após o motorista perder o controle da direção.

Conforme informações do Radar64, o veículo trafegava em uma via que liga os bairros Moisés Reis e Stela Reis, quando o saiu da pista e atingiu o imóvel, que fica cerca de 6 metros abaixo do nível da rua.

No momento do acidente, dormiam cinco pessoas na residência. Eles acordaram assustados com o impacto da batida, mas ninguém ficou ferido.

Além do motorista, estavam no micro-ônibus uma criança e uma mulher, que sofreu escoriações. O veículo é usado como transporte escolar, mas não estava em serviço quando atingiu o imóvel.

As causas do acidente ainda são desconhecidas. P veículo foi removido por um guincho na manhã desta sexta-feira, 26.

