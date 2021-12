Motorista perde controle e capota carro na BR-324

Um carro capotou na BR-324 depois que o motorista perdeu o controle da direção na manhã desta quarta-feira, 7. O acidente aconteceu no trecho entre a região de Lages do Batata, em Jacobina, e o município de Ourolândia, ambos no Norte da Bahia.

O veículo modelo Sandero preto, placa QNH-1152, ficou às margens da rodovia. Segundo o blog do Augusto Urgente, o condutor, que não foi identificado, teve escoriações leves. As circunstâncias do acidente são desconhecidas.

