Motorista perde controle de ônibus e invade rodoviária de Itabela

O motorista de um ônibus interestadual perdeu o controle da direção e invadiu o Terminal Rodoviário da cidade de Itabela, no sul da Bahia. O caso aconteceu na manhã desta sexta-feira, 12, no momento em que o veículo realizava uma manobra para estacionar.

O acidente fez com que as placas de concreto cedessem, correndo risco de desabamento. Por esta razão, duas das quatro plataformas de embarque e desembarque foram isoladas, de acordo com o site Radar64.

O veículo, que teria apresentado um problema mecânico enquanto fazia a manobra, foi retirado de circulação e os passageiros seguiram viagem em outro ônibus.

A reportagem do Portal A TARDE entrou em contato com o Terminal Rodoviário de Itabela, mas até o momento da publicação não havia informações de quando a estrutura será reparada.

