Motorista morre em colisão com carreta carregada de madeira na BR-110

Um jovem, identificado como Thales Gomes, de 29 anos, morreu após o carro em que estava colidir com uma carreta carregada de madeira na noite do último sábado, 25, na BR-110.

O acidente ocorreu por volta das 22h, no trecho entre os municípios baianos de Catu e Alagoinhas. A namorada da vítima, que estava no banco do carona, sofreu ferimentos leves. Segundo informações preliminares, o acidente aconteceu após uma tentativa de ultrapassagem. O veículo ficou completamente destruído.

O casal voltava para a cidade de Catu (distante a 90 km de Salvador), após encontrar com amigos em um barzinho conhecido como "Resenhas", em Alagoinhas (a 120 km da capital baiana).

Funcionário de uma empresa de petróleo, Thales ficou preso nas ferragens e morreu no local. Já Vivian Lima, 23, teve pequenas escoriações na região da testa e joelho. Ela foi encaminhada para o Hospital Dantas Bião, em Alagoinhas, e liberada na manhã deste domingo, 26, após passar por exames.

Motorista ficou preso nas ferragens e morreu na hora

Veículo ficou completamente destruído

adblock ativo