Motorista morre em acidente envolvendo BMW e duas carretas na BR-116

Daniel Almeida Senna Souza, de 28 anos, morreu na noite desta sexta-feira, 26, após um grave acidente envolvendo duas carretas e um carro de luxo na BR-116, entre os municípios de Planalto e Vitória da Conquista, no sudoeste baiano. Além dele, outras duas pessoas, que também estavam no veículo menor, ficaram feridas.

Segundo informações do site Blitz Conquista, o condutor do veículo, modelo BMW 116, perdeu o controle da direção e colidiu na lateral de uma das carreta, que foi atingida pela outra após tentar desviar.

No acidente, a mãe e companheira de Daniel ficaram feridas e foram atendidas pela equipe de socorristas da Via Bahia e encaminhadas ao hospital de Base, em Vitória da Conquista. O rapaz não resistiu e morreu no local.

