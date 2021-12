Motorista morre em acidente de ônibus com a banda "O Troco"

O motorista do ônibus que transportava a banda de pagode "O Troco" morreu em acidente na BR 101, quando o grupo se dirigia ao município de Irará, para uma apresentação, na madrugada desta segunda-feira, 15. José Carlos da Silva Amorim, 59 anos, foi levado para o Hospital Geral Clériston Andrade, em Feira de Santana, mas não resistiu, após o veículo que dirigia bater de frente com um caminhão carregado de maracujá, por volta de 3h, próximo da entrada para Conceição do Jacuípe.

Outros ocupantes do ônibus ficaram feridos e foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu). Entre eles, o vocalista Marivaldo Ferreira Santos, de 28 anos, conhecido como Mário Brasil. Ele quebrou uma costela, que perfurou o pulmão.

O vocalista passou por uma cirurgia e permaneceu consciente e sem risco de morrer. No início da noite, ele foi transferido para o Hospital da Bahia, em Salvador.

Um produtor da banda O Troco (que se identificou somente como Beto), disse que seria arriscado fazer a viagem pela BR-324 com o paciente inconsciente e sem que o estado dele tivesse sido avaliado com clareza.

Leonardo Miranda Ramos, de 25 anos, teve apenas escoriações. Um quarto ferido, também da equipe de apoio, que o produtor conhece apenas pelo apelido de Magaive, quebrou um braço e não ficou no Clériston Andrade. Foi para o Hospital Geral do Estado, na capital.

Um adolescente de 17 anos, que viajava pela primeira vez na equipe de apoio, ficou inconsciente e respirando com a ajuda de aparelhos. Ele foi internado no hospital particular Emec, em Feira de Santana, onde faria tomografia para avaliar a extensão dos danos provocados pelo acidente. O tomógrafo do hospital público estadual está quebrado.



Caminhão - O acidente ocorreu próximo à entrada para Conceição do Jacuípe. O ônibus foi atingido quando ia atravessar a pista, por um caminhão que vinha na BR-101, no sentido Feira de Santana-Alagoinhas. O motorista do caminhão teve ferimentos leves. Os carros ficaram apreendidos na Delegacia de Conceição do Jacuípe, responsável pelo inquérito.

O show em Irará seria o terceiro da noite da banda, que tinha tocado antes na cidade de Simões Filho (Grande Salvador) e na localidade de Monte Gordo (Camaçari, Grande Salvador).

A banda - Com dois anos de existência, a banda 'O Troco' teve sucesso com músicas com letras de forte apelo erótico, como 'Todo enfiado', 'Até o Talo' e 'México'. Este ano, o grupo estreou no Carnaval, no trio 'É Massa'. Apresentou entre as atrações a estudante Geyse Arruda (famosa após ser expulsa da Uniban por usar roupas curtas) e a professora Jaqueline Carvalho, demitida da escola onde trabalhava por causa de um vídeo que circulou na internet com ela dançando num show do grupo.

O cantor Mário Brasil, compositor das principais músicas, começou dançando num grupo do Cabula. A oportunidade para cantar foi como backing vocal da grupo Nata do Samba.

