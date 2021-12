Motorista morre e um fica ferido em batida frontal na BR-324

Um homem morreu e outro ficou ferido após uma batida frontal entre dois carros de passeio na madrugada desta quarta-feira, 1º, no km 417 da BR-324, próximo ao município de Riachão do Jacuípe, a 186 km de salvador.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista de um dos veículos ficou preso às ferragens e precisou esperar a chegada do Corpo de Bombeiros para ser resgatado. Ele foi levado para um hospital, mas seu estado de saúde é desconhecido.

Já o condutor do outro carro morreu no local do acidente. O corpo foi removido para o Departamento de Polícia Técnica (DPT), em Feira de Santana.

Conforme a PRF, a situação não afetou o trânsito.

