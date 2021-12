Motorista morre e nove passageiros ficam feridos em acidente com ônibus

O motorista de um ônibus morreu após colidir no fundo de uma carreta na madrugada deste sábado, 2, no município baiano de Itaberaba, na região da Chapada Diamantina. Nove passageiros também ficaram feridos no acidente na BR-242.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o ônibus saiu de Salvador e seguia para o município de Barra, a 650 km da capital. Dez pessoas estavam no coletivo, sendo que nove ficaram feridos. Apenas uma pessoa, a única que estava com cinto de segurança, saiu ilesa da ocorrência. O motorista da carreta não se feriu.

Ainda segundo a PRF, após a batida, populares que prestaram socorro aos passageiros chegaram a abrir um buraco na lateral do ônibus para que as vítimas pudessem sair.

Não há informações sobre a causa do acidente. O ônibus passou por perícia e o laudo do Departamento de Polícia Técnica (DPT) deve ser concluído em dez dias.

adblock ativo