Motorista morre carbonizado após carro colidir em animal

Um motorista identificado como João da Conceição dos Santos, 37 anos, morreu carbonizado na noite desta terça-feira, 4, durante um acidente na BA-161. O acidente foi no município de Serra do Ramalho (distante a 833 km de Salvador).

Segundo informações do Blog do Marcelo, o carro colidiu em um animal que se encontrava na pista. O motorista ficou preso nas ferragens do veículo Fiat Uno.

Conforme o blog, algumas pessoas tentaram retirar a vítima das chamas, mas não conseguiram. Amigos da vítima informaram nas redes sociais que João havia deixado duas pessoas em Carinhanha e retornava para a localidade de Gameleira da Lapa, onde mora a namorada dele e proprietária do automóvel.

