O motorista de uma carreta morreu carbonizado na noite desta quinta-feira, 13, após o veículo que conduzia tombar e pegar fogo na BR-116. O acidente ocorreu por volta das 23h30, no trecho entre as cidades de Manoel Vitorino e Boa Nova, no Sudoeste da Bahia.

A vítima não foi identificada porque os documentos dele foram perdidos no incêndio. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a carreta transportava uma carga de farinha e o motorista estava sozinho.

O corpo foi levado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Jequié, onde será periciado.

Os destroços do veículo permanecem no local, à margens da pista. Ainda não há informações sobre as circunstâncias do acidente.

Da Redação Motorista morre carbonizado após carreta pegar fogo na BR-116

adblock ativo