Motorista morre após tombar caminhão em uma ribanceira

Publicado segunda-feira, 17 de dezembro de 2018 às 14:45 h | Atualizado em 17/12/2018, 15:16 | Autor: Da Redação | Foto: Divulgação | Acorda Cidade ouvir

Com o impacto do caminhão, a cabine do veículo foi arrancada. - Foto: Divulgação | Acorda Cidade