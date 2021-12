Motorista morre após tentar desviar de pedra no meio da BR-116

O motorista de uma carreta morreu depois de tentar desviar de uma pedra na BR-116 e capotar o veículo. Com o impacto, ele foi lançado para fora do automóvel. O acidente ocorreu no km 456, na madrugada desta segunda-feira, 14, no trecho de Santo Estêvão (a cerca de 115 quilômetros de Salvador).

De acordo com a polícia, o corpo da vítima, ainda não identificado, foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Feira de Santana – a 40 quilômetros de Santo Estêvão.

A suspeita é que a pedra foi colocada na pista de forma proposital, como afirmou um policial de Santo Estevão ao Portal A TARDE. Ele não quis se identificar. "Vamos investigar o caso, porque quem colocou aquela pedra enorme no meio da pista tinha a intenção de provocar algum acidente", contou o agente, acrescentando que a rocha já foi removida da rodovia.

