Motorista morre após tentar atravessar via em Vitória da Conquista

Um homem identificado como José Rodrigues de Oliveira, morreu na tarde desta quarta-feira, 19, após o carro que ele dirigia ser atingido por um caminhão, no Anel Rodoviário Jadiel Vieira Matos, na BR-116, em Vitória da Conquista (a 518 quilômetros de Salvador), sudoeste da Bahia.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF) o acidente ocorreu por volta das 17h45, no trecho do Miro Cairo, próximo ao loteamento do bairro Zabelê.

Ainda segundo a PRF, José Rodrigues estava saindo de um condomínio no local e, quando tentava atravessar a pista, foi atingido pelo caminhão, que não conseguiu frear a tempo de evitar a batida. José saiu com lesões graves e foi encaminhado ao hospital, mas não resistiu e morreu no caminho.

O corpo de José Rodrigues foi levado para o Departamento de Polícia Técnica de Vitória da Conquista, para ser periciado.

