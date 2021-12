Motorista morre após peça se soltar de carreta e atingir carro que dirigia

Um comerciante, identificado pelo apelido de "Paulão", morreu após o carro que ele conduzia ser atingido por uma peça que se soltou de uma carreta na BR-242.

O objeto, popularmente chamado de "tambor de freio", quebrou o para-brisa do veículo e atingiu a vítima, que morreu no local.

O acidente aconteceu nesta segunda e o corpo do comerciante foi liberado do Instituto Médico Legal (IML) na noite do mesmo dia. De acordo com o Blog do Marcelo, o sepultamento acontece nesta terça, 15.

