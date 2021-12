Motorista morre após passar mal e bater carro em quiosque

O motorista Antônio Raimundo Alves Vilas Boas, de 58 anos, morreu após sofrer uma parada cardíaca enquanto dirigia, na manhã desta terça-feira, 27, na cidade de Feira de Santana (distante 109km de Salvador).

Segundo o site Acorda Cidade, ele perdeu o controle do veículo e colidiu com um quiosque. O condutor chegou a ser socorrido por uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu.

Com o impacto da batida, a frente do veículo ficou completamente destruída.

