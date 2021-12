Motorista morre após colisão entre carro e caminhão na BR-116

Um motorista morreu após o carro que dirigia colidir com um caminhão na BR-116, na madrugada desta segunda-feira, 30. O acidente ocorreu nas proximidades da cidade de Santa Terezinha (distante 214 km de Salvador).

Segundo informações do site Portal Bahia 10, o condutor do veículo de passeio, modelo Fiat Touro, ficou preso às ferragens e não resistiu aos ferimentos. O carro chegou a ser arrastado por cerca de 20 metros e ficou com as rodas viradas para cima.

O motorista da carreta não se feriu. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada e esteve no local do acidente.

