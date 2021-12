Motorista morre após colisão com carreta que transportava combustível

Um homem morreu em um acidente envolvendo uma carreta que transportava álcool nesta terça-feira, 10, na BR-116. De acordo com o Blog do Marcelo, o veículo colidiu com um Corolla. A vítima, Luiz Carlos Silveira Santos, 61 anos, dirigia o carro de passeio.

Por conta da colisão, a carreta pegou fogo, mas as chamas foram controladas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). A rodovia está interditada nos dois sentidos. Não há informações do que teria provocado o acidente.

