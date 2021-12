Motorista morre após carro colidir contra ônibus na BR-101

Um motorista morreu após o carro que dirigia colidir de frente contra um ônibus na BR-101. O acidente aconteceu por volta das 11h deste domingo, 14, no trecho entre os municípios de Itajuípe e Itabuna, no sul da Bahia.

A vítima, que ainda não foi identificada, colidiu o GM Corsa com o ônibus no sentido oposto da rodovia. Ele morreu no local.

Um táxi, que vinha logo atrás do Corsa, desviou dos veículos e desceu uma ribanceira, às margens da BR-101. Não há informações se ele ficou ferido.

Já no ônibus, alguns passageiros ficaram feridos. Eles foram atendidos pelo Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) e levados para o Hospital de Base Luís Eduardo Magalhães, em Itabuna.

Não há informações sobre o estado de saúde deles. As informações são do blog Pimenta.

