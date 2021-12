Motorista morre após carreta tombar na BR-101

Um motorista morreu na manhã desta segunda-feira, 16, após a carreta que ele dirigia tombar durante uma curva na BR-101, próximo à cidade de Gandú (a 215 km de Salvador).

De acordo com o site Giro em Ipiaú, a vítima é Tiago Pereira, de 29 anos, natural do Espírito Santo. Ele ficou preso nas ferrangens após o acidente e não resistiu aos ferimentos.

O veículo transportava portas e materiais para escritório, que ficaram espalhados pela via por conta do acidente. Até as 17h, equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) ainda estavam na via para investigar a ocorrência.

